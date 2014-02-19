Оппозиция настаивает на диалоге с властью, чтобы прекратить кровопролитие

Общая позиция оппозиции и западных партнеров заключается в том, что переговоры с властями нужны - но не переговоры ради переговоров, а ради остановки кровопролития и возвращения процесса в политическое русло. Об этом заявил председатель Политсовета ВО ”Батькивщина” Арсений Яценюк журналистам в среду, 19 февраля, по завершении встречи лидеров оппозиции с послами стран - членов ЕС, США и Канады, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Яценюк отметил, что сейчас - ”очень сложная страница украинской истории”: ”Хотим мы проводить переговоры сейчас? Мягко говоря, в такой ситуации очень сложно вести переговоры, но будет еще сложнее их не проводить”.

”Мы не видим сейчас воли действующей власти и действующего президента к реальному решению этого ужасного конфликта”, - подчеркнул он.

Читайте такжеВо всеукраинской антитеррористической операции могут задействовать армию

По его словам, в Украине фактически введено чрезвычайное положение ”в нарушение Конституции, законов”.

Яценюк отметил, что общая позиция лидеров оппозиции и послов стран ЕС, США и Канады - ”что переговоры нужны, но не переговоры ради переговоров, а ради остановки кровопролития и немедленного возвращения всего процесса в политическое русло”: ”Для того, чтобы шло решение проблем, а не их накопление. Потому что люди доведены до отчаяния”.

Он подчеркнул, что форматов переговоров ”может быть десятки”: ”Самое важное - что на столе переговоров”.

По словам Яценюка, первым вопросом в повестке дня переговоров должно быть перемирие: ”Второй вопрос - мирный протест должен сохраниться на Майдане. Третье - это перенос решения политического кризиса в стены украинского парламента. Четвертый вопрос - это восстановление баланса властей через редакцию Конституции 2004 года. Пятый вопрос - это формирование демократического проевропейского правительства. Шестое - утверждение программы действий этого правительства. И седьмое - самое важное - сохранить страну и каждого человека в Украине”.

”Это единственный пакет, который вообще может что-то решить. Наши партнеры осознают, что это тот пакет, который, в принципе, сейчас вообще единственный, который может решать проблемы”, - добавил он.

Читайте такжеКличко: Власть намеренно спровоцировала насилие, ответственность за все жертвы несет Янукович

Яценюк также подчеркнул, что оппозиция выступает за то, чтобы западные партнеры были посредниками в этих переговорах, однако ”власти категорически отказывается от посредничества Запада”: ”Каждое предложение, которое высказывались о посредничестве, оставалась без ответа”.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.

Недавно стало известно, что СБУ приняла решение о проведении на территории Украины «антитеррористической операции» с участием МВД, Минобороны, пограничников.