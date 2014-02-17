Львовский облсовет завтра попытается выразить недоверие председателю ОГА

Как сообщил УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” во Львовском областном совете Андрей Холявка, 18 февраля продолжит работу очередная 28 сессия Львовского облсовета шестого созыва.

По его словам, в повестку дня внесены вопросы об отчете председателя Львовской ОГА относительно осуществления в 2013 году делегированных ОГА полномочий. После заслушивания отчета и его оценки будет внесен в повестку дня вопрос о недоверии.

Читайте такжеВо Львовской ОГА утверждают, что губернатор Сало подал в отставку под давлением «Эти вопросы будут рассматривать однозначно. Сейчас собираем как можно больше депутатов», - подчеркнул Холявка.