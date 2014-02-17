В четверг ВР может рассмотреть проекты изменений в Конституцию

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак считает, что в четверг, 20 февраля, в парламенте могут быть рассмотрены проекты постановлений, касающихся конституционных изменений, в частности относительно возможности возвращения к Конституции 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

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По словам Рыбака, в настоящее время таких проектов постановлений нет в качестве зарегистрированных в парламенте, но если они будут сегодня зарегистрированы, то тогда во вторник и в среду эти документы будут рассмотрены на заседаниях парламентских комитетов "и в четверг можно было бы рассмотреть какие-то постановления по изменениям Конституции, или возвращению к Конституции 2004 года".