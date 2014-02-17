Не зарегистрирован ни один проект по возвращению к Конституции 2004 года – Рыбак
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что на сегодняшний день в парламенте есть три варианта проектов изменений в Конституцию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и председателей комитетов.
“На сегодняшний день есть три варианта изменений в Основной Закон, которые отличаются концептуально. Однако ни одного согласованного проекта в Верховной Раде в настоящее время не зарегистрировано. Соответственно, возникает достаточно непростой вопрос, что делать дальше Верховной Раде: продолжать консультации или переходить исключительно к рассмотрению вопросов, предусмотренных сессией Верховной Рады, остановиться ли на сочетании обоих направлений работы, чтобы понемногу двигаться вперед”, - сказал Рыбак.
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Он обратился к лидерам парламентских фракций и председателям комитетов с просьбой высказать свои мнения по этому поводу для поиска компромиссного варианта.
Кроме того, председатель ВР отметил, что уже во вторник парламент “мог бы создать специальную комиссию, которая должна предложить изменения в Основной Закон и согласовать вариант, который будет вынесен на рассмотрение парламента. В состав этой комиссии должны войти представители всех парламентских фракций. А в случае необходимости - специалисты по конституционному праву”.
Рыбак также сказал, что Верховная Рада должна вернуться к осуществлению своих законодательных функций. Он напомнил, что последний закон был принят 19 декабря прошлого года. Председатель ВР обратился к лидерам фракций с просьбой “определиться с подходом к работе”.