ПР выскажет мнение относительно кандидатуры нового премьера лишь после представления Президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов во время брифинга после Согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов.

Он подчеркнул, что представления главы государства на должность нового премьера на данный момент в парламенте нет.

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«Идут ли разговоры? Идут. Идут ли обсуждения? Идут. Но на сегодняшний день преждевременно что-то говорить, пока не будет представления Президента, неправильно... Когда кандидатура (премьера) будет подана, тогда будет встреча с депутатами во фракции, и тогда мы сможем сказать, что думает фракция по данному кандидату», - пояснил Ефремов.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир Рыбак сегодня, 17 февраля, заявил, что представление Президента относительно кандидатуры нового премьера ожидается в Верховной Раде на этой неделе.

Рыбак отметил, что на минувшей неделе у него состоялся разговор с Президентом, и «я думаю, что премьер-министр будет подан на этой неделе», «чтобы Верховная Рада рассмотрела этот вопрос». По словам Рыбака, во время встречи с Президентом конкретные фамилии не обсуждались.

При этом спикер добавил, что сегодня, скорее всего, состоится еще одна встреча с Януковичем.

«На днях на этих этот вопрос будет решен», - подчеркнул Рыбак.

На вопрос журналистов, будет ли это кандидатура от Партии регионов, он ответил: «есть разные варианты - и оппозиции, и Партии регионов, и не Партии регионов».