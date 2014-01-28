Обязанности премьер-министра будет исполнять Арбузов

Об этом сообщил в комментарии УНИАН пресс-секретарь экс-премьер-министра Виталий Лукьяненко.

«В отсутствие премьер–министра, его обязанности выполняет первый вице-премьер-министр. Это определено законом», - сказал Лукьяненко.

Он также сообщил, что заседание правительства, запланированное на завтра, 29 января, также может провести первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Николай Азаров подал 28 января прошение об отставке «с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, ради мирного урегулирования конфликта в Украине». Президент Украины прошение об отставке удовлетворил, одновременно отправив в отставку весь Кабинет министров. В то же время, Президент поручил экс-министрам выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина.