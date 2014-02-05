Западные регионы отстают с принятием местных бюджетов - Арбузов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арбузов заявил, открывая заседание Кабинета министров.

“Во многих регионах не принят местный бюджет. В целом по стране утверждено более 40% местных бюджетов. Но во многих областях уровень утверждения колеблется в пределах 2-10%”, - подчеркнул Арбузов.

Он отметил, что среди отстающих - “регионы, охваченные протестными настроениями: это Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области”.

«Для решения этого вопроса, прежде всего, необходимо разблокировать работу административных зданий. Тогда органы власти в регионах смогут должным образом выполнять свои функции. Чтобы обеспечить нормальный бюджетный процесс на всех уровнях, поручаю министру финансов (Юрию Колобову - УНИАН) способствовать скорейшему принятию местных бюджетов. Буду держать этот вопрос на личном контроле», - подчеркнул Арбузов.