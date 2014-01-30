Рыбак подписал закон об амнистии и направил Януковичу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Я только что подписал закон, чтобы люди не страдали", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Юрия Мирошниченко об амнистии задержанных участников Евромайдана.

Читайте такжеПосле визита в Раду Янукович ушел на больничныйДокумент предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие на протяжении 15-ти дней освободят админздания.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистии задержанных активистов без каких-либо условий.