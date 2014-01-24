Во Львове активисты блокируют здание ОГА, базы «Беркута» и внутренних войск

Как передает корреспондент УНИАН, в течение ночи во всех точках блокирования было спокойно и малолюдно, начиная с 7.30 утра к блокировщикам начинают сходиться львовяне, также люди собираются на львовском Евромайдане.

В настоящее время возле здания Львовской ОГА находятся около 50 активистов, они греются возле бочек с костром. В течение ночи возле здания ОГА митингующие возводили баррикаду из мешков, наполненных снегом, деревянных бревен и шин. Также установлена сцена, из которой в настоящее время никто не выступает.

В самом здании облгосадминистрации и всю ночь находились люди, по словам самих активистов, их несколько десятков. В помещении ОГА создана «полевая столовая», женщины готовят бутерброды и горячие напитки.

Протестующие ведут себя спокойно, попыток выламывать двери или портить другое имущество не было. В коридорах они закрепили листовки с надписями «Украина, вставай».

По словам активистов созданных «Сотен самообороны», они не планируют покидать здание ОГА, поскольку «Львовская облгосадминистрация является преступной» и выражают готовность держать осаду до формирования Народных советов на местах.

Также жители Львова, среди которых есть родственники «беркутовцев» и солдат, продолжают блокировать базы спецподразделения и Внутренних войск. По состоянию на 8.00 возле баз находятся около 200 человек, которые успокоились после того, как руководители областной милиции заверили их, что выезд спецназовцев в Киев не планируется. Также с территории баз не предпринимаются попытки прорыва или выезда спецназовцев. Ситуация здесь спокойная, люди греются возле бочек с костром, им привозят еду и напитки, теплые вещи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН активисты львовского Евромайдана, сегодня в Киев из Львова автобусами и микроавтобусами выехало около 600 человек, также в ночь с 23 на 24 января из районов области собственным транспортом и по железной дороге в столицу поехало около 300 активистов.

На львовском Евромайдане в настоящее время находятся около 20 человек, они расчищают снег возле палаток. В штабной палатке сортируют теплые вещи, которые сюда постоянно приносят львовяне, чтобы отправить их в Киев с очередной партией активистов, которые будут выезжать сегодня в Киев.

Вместе с тем, как сообщает "Евромайдан SOS" в Facebook, сегодня ночью во Львовской области в Яворовском районе люди перекрывали дорогу "Львов- Краковец", жгли шины и не пропускали фуры.

Как сообщают анонимные источники, дорогу, вероятно, перекрывали для того, чтобы не выпустить военных из города Новояворовск.

Как сообщал УНИАН, 23 января во Львове митингующие захватили здание ОГА и заставили губернатора Олега Сало написать заявление об увольнении. Позже пресс-служба председателя ОГА сообщила, что он написал заявление под давлением.

По факту захвата здания Львовской облгосадминистрации открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 341 Уголовного кодекса Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений).