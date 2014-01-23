В Тернополе захватили ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, сначала около 2,5 тыс. человек пришли с вече, которое происходило на Театральной площади, под стенами ОГА.

Там их встретили сотрудники милиции, которые плотно встали под входом в ОГА. Люди начали скандировать: «Пропустите», «Бандиты» и «Банду геть!».

Пока продолжались дискуссии между представителями Евромайдана и правоохранителями, в помещение ОГА приехал автобус с подкреплением к милиции.

Тем временем митингующим таки удалось проникнуть в здание.

Как сообщает ТСН, извне входные двери от них блокировали милиционеры, а изнутри вход блокировал Беркут. Люди сначала поочередно выхватывали милиционеров, срывали с них погоны и передавали в толпу, а затем разбили двери и прорвались внутрь. "Беркут" заставляли снять шлемы и показать лицо, но они бросились бежать через другой выход.

Сейчас часть митингующих находится на 1-м этаже в фойе, а часть - на 5-м этаже, где расположен облсовет.

Еще часть - на 7-м этаже, где находится кабинет главы ОГА Валентина Хоптян.

В конференц-зале областного совета, где собралось немало людей, председатель тернопольского Штаба национального сопротивления Владимир Стаюра призвал людей не бояться.

«Никакие «грифоны», ни одна милиция нам не страшны. Мы у себя дома, мы в помещении областного совета. Мы пришли у своих слуг спросить у них и увидеть их лица. Администрация, которая здесь находится, мы их должны уволить и завтра это будем делать. Эти люди больше здесь не работают», - сказал он.

При этом он призвал людей ничего не уничтожать в помещении. Стаюра сказал, что люди смогут питаться в фойе и попить там горячего чая.

Как заметила одна из руководителей Штаба национального сопротивления Мария Чашка, люди планируют оставаться в помещении облсовета всю ночь, чтобы дождаться завтра прихода работников ОГА.

«Мы будем выяснять, на чьей они стороне и нужно ли им будет писать заявления об увольнении. Руководство мы перебираем на себя», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники массовых акций протеста также захватили здания облгосадминистраций в других регионах, в частности во Львове и Ровно. Продолжается штурм ОДА в Черкассах.