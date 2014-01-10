Окунской предоставили охрану на время судебных заседаний по делу Власенко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял Печерский районный суд Киева, удовлетворив, таким образом, соответствующее ходатайство Окунской.

Обращаясь к суду, она, в частности, отметила, что опасается за свою жизнь и здоровье, поскольку, когда проходит в суд через толпу сторонников “Батькивщины”, то слышит от людей угрозы в свой адрес.

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В свою очередь, Сергей Власенко назвал это ходатайство необоснованным, тем не менее, председательствующий в процессе следователь-судья Олег Билоцерковец принял решение предоставить Окунской охрану, а выполнение этого решения возложил на ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2013 года Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября Печерский райсуд избрал Власенко мера пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко обязан на протяжении двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.

В то же время Власенко заявляет, что никогда не применял силы к Окунской. Он называет обвинение абсурдным, и считает, что уголовное преследование - это попытка лишить Тимошенко права на полноценную защиту.