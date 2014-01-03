Власенко уверен, что приговор по делу об избиении им экс-жены уже готов

Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко убежден, что приговор по уголовному производству о якобы избиении им бывшей жены Наталии Окунской уже написан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Власенко заявил сегодня журналистам после первого судебного заседания по его делу.

“Приговор уже готов. Приговор осталось лишь огласить, но они (власть - УНИАН) хотят тотально контролировать этот приговор, чтобы, не дай Боже, тот судья, который должен был бы слушать дело, не сорвался, и, видя, что в материалах дела ничего нет, случайно не вынес законное решение”, - сказал Власенко.

Он также заявил, что трое судей, которые будут рассматривать его дело, «подконтрольны Администрации Президента, и потому суд будет слушать дело в худших традициях дел Тимошенко, дел Луценко. Я нахожусь здесь лишь потому, что я являюсь защитником Тимошенко».

“Мое дело не имеет ничего общего с криминалом. Я нахожусь здесь лишь потому, что я являюсь защитником Тимошенко, и все - других причин нет”, - отметил Власенко.

В свою очередь, представитель государственного обвинения, прокурор Дмитрий Борзых заявил, что “данное уголовное производство не имеет никакого отношения к политике”. “Это уголовное производство о нанесении телесных повреждений мужем своей жене”, - подчеркнул Борзых.

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Он заметил, что по делу собрано достаточно доказательств, чтобы обвиняемому было предъявлено сообщение о подозрении.

Наличие же трех судей, которые будут рассматривать дело Власенко, прокурор Борзых объяснил особым статусом Власенко, который, как бывший народный депутат, относится к первой категории государственных служащих.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2013 года Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда, Власенко обязан на протяжении двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут предоставить ему возможность выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.

В то же время Власенко заявляет, что никогда не применял силы к своей бывшей жене Окунской.

Он назвал обвинения в его адрес абсурдными, и заявил, что уголовное преследование против него - это попытка лишить Тимошенко права на полноценную защиту.