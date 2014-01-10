Сторонники оппозиции пикетируют Печерский райсуд, где будет рассматриваться дело Власенко

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во второй раз состоится подготовительное судебное заседание по уголовному производству по обвинением Власенко в избиении бывшей жены Наталии Окунской.

В суд прибыла дочь Юлии Тимошенко Евгения.

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Здание Печерского райсуда плотно оцеплено милицией. Также усилена охрана бойцами судебной милиции “Грифон” в помещении суда.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2013 года Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября Печерский райсуд избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут позволить ему выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для исполнения им функций защитника Тимошенко.

В то же время Власенко заявляет, что никогда не применял силы против Окунской. Он называет обвинение абсурдным и считает, что уголовное преследование - это попытка лишить Тимошенко права на полноценную защиту.