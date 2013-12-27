СМИ: Суд над подозреваемыми в избиении Чорновол отменили

Заседание суда над подозреваемыми в избиении журналистки и общественной активистки Татьяны Чорновол отменили по неизвестным причинам.

Как сообщает ТСН, судебное заседание должно было состояться сегодня. В то же время друзья Александра Храмцова, которого подозревают в избиении активистки, проинформировали, что в Борисполе суд над задержанными отменили по неизвестным причинам.

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Как говорится в сообщении, по словам друзей задержанного, адвокат до сих пор не встретился с Храмцовым. С момента задержания ему не удалось передать одежду и еду.

Как известно, правоохранители задержали трех подозреваемых в жестоком избиении Чорновол. Ее избили 25 декабря под Борисполем.