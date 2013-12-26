МИД не понимает призыва ВКУ к другим государствам осудить избиение Черновол

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины.

«В связи с прессовым сообщением Всемирного конгресса Украинцев по поводу нападения на украинскую журналистку Чорновол, а также другими международными комментариями по этому поводу, в МИД Украины обращают внимание, что Президент Украины жестко осудил это проявление насилия, а украинские правоохранительные органы проводят расследование и немедленно информируют общественность о его ходе и результатах», - говорится в комментарии.

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Также подчеркивается, «руководство государства, правоохранительные органы и вся украинская общественность заинтересованы в скорейшем расследовании этого позорного случая и в недопущении насилия в отношении представителей медиа в будущем».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, Всемирный конгресс украинцев призвал власти Украины наказать виновных в расправе над журналисткой Чорновол и соорганизатором Евромайдана в Харькове Дмитрием Пилипцом.

Президент ВКУ Евгений Чолий заявил: “В связи с такими тревожными событиями ВКУ призывает властные структуры Украины провести немедленное прозрачное расследование и наказать исполнителей и заказчиков этих жестоких нападений. ВКУ также призывает правительства стран мира осудить такие несовместимые с принципами демократии действия в Украине”.

По убеждению членов конгресса, эти случаи направлены на запугивание или наказание журналистов и активистов массовых акций в Украине.