Подозреваемые в избиение журналистки Чорновол отрицают свою вину - Арьев
Нардеп от "Батькивщины" Владимир Арьев сообщает, что подозреваемые в избиение журналистки Татьяны Чорновол отрицают свою вину и утверждают, что их подставили.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Задержанные по делу Тани Чорновил Храмцов и его товарищ находятся сейчас в Бориспольском РОВД. Говорят, у них есть алиби, а их должны "назначить" виновными. Может да, а может и нет. Третий подозреваемый - Котенко - вообще не выходит на связь", - сообщает Арьев.
Он также недоумевает, почему до сих пор следователи не показали Чорновол фото подозреваемых.
Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет. По данным Объединенной оппозиции "Батькивщина", сейчас журналистка находится в реанимации, ей требуется, как минимум, три сложные операции.