Подозреваемые в избиение журналистки Чорновол отрицают свою вину - Арьев

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Задержанные по делу Тани Чорновил Храмцов и его товарищ находятся сейчас в Бориспольском РОВД. Говорят, у них есть алиби, а их должны "назначить" виновными. Может да, а может и нет. Третий подозреваемый - Котенко - вообще не выходит на связь", - сообщает Арьев.

Он также недоумевает, почему до сих пор следователи не показали Чорновол фото подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет. По данным Объединенной оппозиции "Батькивщина", сейчас журналистка находится в реанимации, ей требуется, как минимум, три сложные операции.