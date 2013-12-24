Закон, «амнистирующий» евромайдановцев невозможно реализовать - зампред Высшего спецсуда

Об этом говорится в комментарии члена Совета судей Украины, заместителя Председателя Высшего специализированного суда Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел Павла Гвоздика, размещенном на официальном сайте ВССУ.

В частности, в соответствующем сообщении говорится, что Гвоздик отмечает: данный закон «не может быть применен на практике ни правоохранительными органами, ни судом из-за отсутствия в законодательстве механизмов его реализации».

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Гвоздик ссылается на то, что Законом от 19 декабря 2013 четко не определен круг лиц, на которых он распространяется, поскольку употребленный термин «участники акций протеста и массовых мероприятий» не позволяет определить, кого именно следует таковым считать. Также непонятно, какие массовые мероприятия имеются в виду в Законе, поскольку в указанный в нем период времени на территории Украины происходило большое количество концертов, выставок, спортивно-зрелищных и других «массовых мероприятий».

Кроме того, Уголовный кодекс Украины содержит исчерпывающий перечень случаев освобождения от уголовной ответственности, при этом такие случаи могут содержаться только в этом Кодексе.

«Принятый 19 декабря 2013 Закон предусматривает фактически новый вид освобождения от уголовной ответственности, который при этом не предусмотрен Уголовным кодексом Украины. Как следствие, в Уголовном процессуальном кодексе Украины отсутствует и процедура его применения. Итак, в украинском законодательстве просто нет норм, регулирующих процедуру инициирования, рассмотрения, принятия решения об освобождении от ответственности в соответствии с положениями принятого Закона, обжалования принятых решений, определение должностных лиц, которые должны осуществлять соответствующие действия, и т.д.», - говорится в комментарии Гвоздика.

В свою очередь заместитель Председателя ВССУ подчеркивает, что на сегодня единственным видом освобождения от ответственности, который может произойти по решению Верховной Рады Украины, является амнистия. «Однако в принятом Законе амнистия не упоминается, а его положение почти полностью не соответствуют законодательству, регулирующему вопросы ее применения (например, амнистированным может быть исключительно лицо, признанное виновным в совершении преступления обвинительным приговором суда, а принятый Закон позволяет освобождать от ответственности и подозреваемых во время досудебного расследования)».

Также, отмечает Гвоздик, невозможно реализовать положения Закона, запрещающие открывать новые уголовные производства: «Во-первых, уголовные производства согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины не открываются, поскольку на этой стадии процесса нет необходимости принимать какое-либо отдельное решение, в том числе об «открытии уголовного производства». Во-вторых, досудебное расследование начинается после внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований безальтернативно, то есть фактически в автоматическом режиме».

(http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/komentar_zastupnika_golovi_vssu_gvozdika_p_o_do__zakonu_ukrajini_pro_usunennja_negativnih_naslidkiv_.html).

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 декабря, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний», который Верховная Рада Украины приняла 19 декабря.

Законом «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» предусматривается, что участники акций протестов и массовых мероприятий признаются не имеющими судимости.

Законом народных депутатов от “Батькивщины” Павла Петренко, УДАРа — Валерия Карпунцова, “Свободы” - Олега Махницкого и ПР — Юрия Мирошниченко и Нестора Шуфрича предусматривается освободить от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий по их действиям и решениям в период с 21 ноября 2013 года и до дня вступления в силу данного закона.

Все уголовные производства и производства о совершении административных правонарушений, открытые по поводу определенных выше событий, подлежат закрытию.

Кроме того, новые уголовные производства и производства о совершении административных нарушений не могут быть открыты по поводу событий, определенных ст. 1 данного закона.

Также лица, привлеченные к уголовной ответственности, ответственности за административные правонарушения по поводу событий, определенных ст. 1 данного закона, подлежат освобождению от ответственности и признаются не имеющими судимости, ответственности за административные правонарушения.

Уполномоченным органам предусматривается принять решения, вытекающие из данного закона, на протяжении 10 дней со дня вступления в силу данного закона.

Справка УНИАН. В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улицы столицы в воскресенье, 1 декабря, вышло более полумиллиона людей.

Однако 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Позже милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств по событиям, связанным с захватом админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.