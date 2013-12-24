В КГГА назвали новую дату повышения цены на проезд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий Голубченко

По его словам, пока он этот вопрос лично не рассматривал, но он “идет по своей процедуре, исходя из того, что председатель КГГА Попов принял такое решение (о необходимости пересмотреть тарифы на проезд - УНИАН)”.

“25 января это конечная дата обсуждения, и если будет все гладко, то это конец процедуры. Но, по-видимому, с 25 января никто поднимать тарифы не будет. С 1 февраля, по-видимому”, - прокомментировал Голубченко вчерашнюю информацию в СМИ о якобы решении городских властей ввести новый тариф в размере 3 грн за одну поездку с 25 января 2014 года.

Голубченко подчеркнул, что пока продолжается обсуждение и еще предусмотрены общественные слушания. “А после этого будет приниматься окончательное решение по согласованию Антимонопольного комитета, с Министерством транспорта, то есть по процедуре”, - сказал Голубченко.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Костюк заявил 23 декабря, что проезд в общественном транспорте Киева подорожает с 1,5-2 грн до 3 грн к 25 января 2014 года.

В конце ноября председатель КГГА Александр Попов (позже отстраненный от должности) заявлял, что проезд в киевском транспорте подорожает с февраля.

Напомним, проезд в общественном транспорте Киева подорожает с 1,5-2 гривень до 3 гривень с 25 января 2014 года.