Цена на проезд в Киеве поднимется до 3 гривень с 25 января

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Михаил Костюк, сообщает РБК-Украина.

При этом Костюк напомнил, что цена на проездные билеты не изменится.

Напомним, 12 ноября на сайте КГГА был обнародован проект распоряжения "О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского горсовета от 12 ноября 2009 № 1277".

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Им предусмотрено повышение до 3 гривень стоимости одной поездки в метро, городской электричке, трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере.

Ранее планировалось, что цена разового проезда во всех видах общественного транспорта поднимется до 3 грн с 1 февраля. "С начала года, скорее всего с 1 февраля, мы можем не успеть на 1 января, хотя это и очень важно было бы, внедрить одно единственное изменение - повысить разовый проезд в общественном транспорте, но сохранить стоимость проездного билета, который, например, житель Киева покупает на 1 месяц, на квартал, на год. То есть для тех, кто использует проездной билет, купленный на определенное время, никаких изменений в оплате не будет, а тот, кто будет разовый билет покупать, тут проезд увеличится (подорожает). Мы посчитали... это будет примерно 3 грн на все виды транспорта - метро, автобус, троллейбус", - заявлял глава КГГА Попов.