Регионалка Бондаренко считает евромайдановцев опасными экстремистами

Об этом она заявила во эфире "Свободы слова" .

" Попытки прийти на Майдан у наших депутатов были, их не пускали и на них агрессивно реагировали, я тоже хотела выйти к людям, но общаться с экстремистами опасно", - сказала Бондаренко.

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Кроме того нардеп заявила, что оппозиция не будет иметь успеха на юге и востоке Украины.

"Пока оппозиция будет считать, что все наши акции проплаченые – успеха на востоке и на юге им не видеть", - подчеркнула Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, участники антимайдана, который был организован на площади возле здания Верховной Рады общественной организацией «Общевойсковой союз», лидером которой является Олег Калашников, пообещали заблокировать в Киеве центральный офис Партии регионов, если им не заплатят деньги за участие в акции.