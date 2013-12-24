Регионалка Бондаренко считает евромайдановцев опасными экстремистами
Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что отдельные представители Партии регионов приходили на Майдан, хотя это и опасно.
Об этом она заявила во эфире "Свободы слова" .
" Попытки прийти на Майдан у наших депутатов были, их не пускали и на них агрессивно реагировали, я тоже хотела выйти к людям, но общаться с экстремистами опасно", - сказала Бондаренко.
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Кроме того нардеп заявила, что оппозиция не будет иметь успеха на юге и востоке Украины.
"Пока оппозиция будет считать, что все наши акции проплаченые – успеха на востоке и на юге им не видеть", - подчеркнула Бондаренко.
Как сообщал УНИАН, участники антимайдана, который был организован на площади возле здания Верховной Рады общественной организацией «Общевойсковой союз», лидером которой является Олег Калашников, пообещали заблокировать в Киеве центральный офис Партии регионов, если им не заплатят деньги за участие в акции.