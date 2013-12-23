Участники Антимайдана пообещали заблокировать офис ПР, если им не заплатят за участие в акции

Об этом представители завершенной сегодня акции сообщили журналистам. Участники провластного митинга в количестве нескольких сотен сейчас находятся в Мариинском парке возле гостиницы «Киев». По их словам организаторы пообещали заплатить около двухсот гривен, но еще не рассчитались со всеми.

Как сообщал УНИАН, модератор провластного митинга, лидер общественной организации «Общевойсковой союз» Олег Калашников сообщил о приостановке митинга на площади Конституции в Киеве.

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Теперь участники этого митинга организованно покидают место его проведения - площадь перед Верховной Радой.

Кроме того, митингующие разбирают палатки, а коммунальщики начали убирать территорию.

По словам Калашникова, митинг приостановлен, как минимум, на период Рождественских праздников. Он добавил, что это решение принято по двум причинам: чтобы люди имели возможность встретить новогодние праздники в кругу семьи, а также потому, что цель акции достигнута – не допущен государственный переворот в стране. Он заверил, что в случае необходимости провластный митинг может возобновить свою деятельность.

Напоследок Калашников посоветовал оппозиционерам поступить так же - призвать людей с Майдана разойтись по домам, а разрешение политического кризиса перенести с площадей за «круглые столы».