Задержанных митингующих признают не имеющими судимостей

Законом “Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний” предусматривается, что участники акций протестов и массовых мероприятий признаются как не имеющие судимости.

Как передает корреспондент УНИАН, законом народных депутатов от “Батькивщины” Павла Петренко, УДАРА - Валерия Карпунцова, “Свободы” - Олега Махницкого и ПР - Юрия Мирошниченко и Нестора Шуфрича предусматривается освободить от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий относительно их действий и решений в период с 21 ноября 2013 года и до дню вступления в силу данного закона.

Все уголовные производства о совершении административных правонарушений открытые по поводу указанных выше событий подлежат закрытию.

Кроме того, новые уголовные производства и производства о совершении административных нарушений не могут быть открыты по поводу событий, определенных ст. 1 данного закона.

Также лица привлеченные к уголовной тветственности, ответственности за административные правонарушения по поводу событий определенных ст. 1 данного закона подлежат освобождению от ответственности и признаются не имеющими судимости, ответственности за административные правонарушения.

Уполномоченным органам предусматривается принять решения, вытекающие из данного закона, в течение 10 дней со дня вступления в силу данного закона.

Закон вступает в силу со дня следующего за днем его опубликования.