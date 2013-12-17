Трибуна и президиум парламента заблокированы

Как передает корреспондент УНИАН, там находится более 30 депутатов.

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В частности, в президиуме — народный депутат от “Батькивщины” Александр Бригинец, а за трибуной парламента - народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко, от “Батькивщины” - Лилия Гриневич и Людмила Денисова.