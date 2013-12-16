Оппозиция завтра утром решит, будет ли блокировать ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции ВО “Свобода” Олег Тягнибок заявил сегодня на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“Будем ли мы принимать участие завтра в работе парламента, будем ли его блокировать, будет решено завтра утром. Мы мониторим сейчас ситуацию. Мы отвергаем любые заявления, которые звучат из уст представителей Партии регионов, мол, они, наконец, готовы конструктивно работать, - это полный бред”, - сказал Тягнибок.

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Он также отметил, что сегодня лидеры оппозиционных фракций не пошли на заседание Согласительного совета парламента, поскольку не видели смысла принимать участие в «пустых разговорах».

“Если же представители Партии регионов вместе с коммунистами решат поиграть опять в антиконституционные вещи и бегать по правительственному кварталу, ища себе место, где бы они могли провести тайное заседание Верховной Рады и протягивать там те законы, которые им нужно, то мы их предупреждаем, что если они такое будут делать, мы не сами пойдем за ними, а пойдут за ними все люди, которые стоят на Майдане, и не дадим им провести эти антиконституционные мятежи, которые они, возможно, намерены организовать”, - сказал Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, на прошлой пленарной неделе с 3 по 6 декабря оппозиция блокировала работу парламента, требуя наказать виновных за разгон Евромайдана, отставку правительства и др.

Сегодня лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключил возможности проведения пленарного заседания парламента вне сессионного зала в случае блокирования работы Верховной Рады.

В то же время председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отметил, что пока не принимал никаких решений относительно возможного выездного заседания ВР.