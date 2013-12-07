В Украину прибыли представители ЕС для решения ситуации с евроинтеграцией

В Украину прибыла переговорная группа Европейского Союза для поиска путей выхода из сложившейся ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил депутата Европарламента Яцек Сариуш-Вольский.

«Мы приехали поддержать людей на Майдане», - отметил европарламентарий.

Он выразил убеждение, что именно не подписание соглашения об ассоциации Украины и ЕС привело к массовым протестам в стране.

«И мы верим, что украинцы должны быть в Европе. Мы хотим обсудить сложившуюся ситуацию. Группа переговорщиков приехала в Украину для поиска путей выхода из сложившейся ситуации», - сказал Сариуш-Вольский.

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Он также отметил, что европарламентарии осуждают агрессию, которая была использована против людей со стороны правоохранительных органов на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября.

«Мы призываем расследовать это дело и освободить задержанных. Мы просим обе стороны найти выход из ситуации мирным путем. Мы также поддерживаем волю людей о внеочередных выборах в Украине. И мы призываем Россию не оказывать давление на Украину», - добавил европарламентарий.

Он также подчеркнул, «что если это правительство и этот президент подпишут соглашение об ассоциации с ЕС, Европарламент сделает все возможное, чтобы оно как можно скорее было имплементировано».

«Мы еще раз говорим — двери открыты», - заявил Сариуш-Вольский.