3,4% украинцев полностью удовлетворены ситуацией в стране (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, обнародованные сегодня на пресс-конференции.

Не определились по этому вопросу – 18,7% украинцев, а 15,4% убеждены, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Совсем не удовлетворяет нынешняя ситуация в Украине 45,1% респондентов, преимущественно не удовлетворяют 29,1% опрошенных, преимущественно удовлетворяет 18,1%, не определились с ответом – 4,3%.

Тех, кого полностью удовлетворяет нынешняя ситуация в Украине, по результатам опроса, оказалось 3,4%.

Больше всего людей не удовлетворяют низкие зарплаты, пенсии, стипендии – 57,9% опрошенных, высокие цены – 49,1%, низкий уровень социальных гарантий – 44,4%, а также коррупция – 30,3%.

На вопрос, кого респонденты считают виновным, если их не удовлетворяет ситуация в стране, 51,2% опрошенных назвали правительство, 50,7% - Президента Украины, 29,9% - Партию регионов, 11,2% - оппозиционные партии, 10% – Коммунистическую партию Украины, 25,6% - самих себя со своей пассивностью.

Возможные изменения к лучшему 19,1% респондентов связывает со сменой власти после президентских выборов 2015 года, 18% - с нынешней властью, 17,8% - со вступлением Украины в ЕС, 17,5% - с оппозицией. Никаких надежд на перемены к лучшему не имеют 17,4% респондентов.

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Исследование проводилось с 17 по 22 мая 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.