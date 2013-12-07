Европарламент примет резолюцию по Украине на следующей неделе (обновлено)

Европейский парламент на следующей неделе вынесет резолюцию по событиям в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил координатор по международным вопросам группы Европейской народной партии в Европарламенте Хосе Игнасио Салафранка во время брифинга в Доме профсоюзов, где находится Штаб национального сопротивления.

Он подчеркнул, что европейские депутаты солидарны с гражданами Украины, которые выступают за европейскую интеграцию и проводят митинги в Киеве и регионах.

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«Мы хотим сказать, что украинские граждане не одни. Миллионы людей поддерживают европейскую перспективу Украины, и мы также имеем желание ее подписать. Мы с уважением относимся к отваге людей, которые стоят за демократию, мир и объединение... На следующей неделе Европарламент вынесет резолюцию по Украине», - сказал евродепутат.

Салафранка сообщил, что сегодня группа европарламентариев побывала в больницах и пообщалась с теми, кто пострадал во время разгона Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября.

Он также сообщил, что сегодня у евродепутатов запланирован ряд встреч с представителями оппозиции. Также они намерены выступить со сцены перед митингующими на Майдане Незалежности.