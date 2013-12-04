Квасьневский: судьба новой революции в Украине решится в ближайшие 48 часов

Об этом заявил участник мониторинговой миссии Европарламента и экс-президент Польши Александр Квасьневский в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, пишет Тиждень.ua.

По мнению Квасьневского, ход украинской революции должен решиться в ближайшие 48 часов.

Если сторонники интеграции будут решительными, смогут сохранить динамику протеста, тогда Янукович начнет идти на уступки, согласится на увольнение того или иного министра, возможно, даже премьер - министра. Но если протесты начнут ослабевать, то он применит силу, чтобы упорядочить ситуацию.

По мнению экс-президента Польши, Янукович не имеет своего плана решения ситуации. «Он ждет развитие событий и реагировать в пределах их значение. У него одна цель : вернуть спокойствие и обеспечить свое переизбрание в 2015 году. Квасьневский считает, что отставка президента пока маловероятна.

«Власть сегодня в Украине намного сильнее, чем во время Оранжевой революции. Тогда мы были после двух сроков Леонида Кучмы, велась битва за наследство после него. Сегодня ситуация иная. Президенту остается полтора года до окончания каденции, а его партия имеет большинство в парламенте. Конечно, Партия регионов может потерять большинство, а Януковичу, возможно, придется сформировать правительство национального единства. Однако это не означает, что он уйдет», - утверждает он.

На вопрос, что будет, если Владимир Путин не выполнит своих обещаний, Квасьневский ответил, что он «выделит Украине реальную помощь не по именно неподписания соглашения об ассоциации, а за вступление в созданный Кремлем Таможенный союз».

«В стратегических планах России только это имеет смысл», - подчеркнул он. Александр Квасьневский собирается в ближайшее время посетить Киев. Однако, поскольку он с экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом являются участниками мониторинговой миссии Европарламента, то должны прежде всего получить мандат от ЕС.

«Кокс и я не можем быть свободными стрелками, которые искренне помогают Украине», - говорит Квасневский. По его мнению также, вопрос Тимошенко изменило свой вес в тот момент, когда она призвала лидеров ЕС к подписанию соглашения, несмотря на ее положение.

«Откладывание сделки сейчас в первую очередь является геостратегическим и экономическим вопросом», - считает польский экс-президент.