Перевыборы Президента, отставка правительства, Захарченко под суд - требования Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал, выступая на Народном Вече на Майдане Незалежности в столице.

«Наши требования — отставка преступного правительства со всеми министрами. Захарченко — под суд. Наши требования — досрочные выборы Президента. Это должно состояться на этой неделе. Пять дней забастовки в Киеве! С этого Майдана — ни шагу назад! Полная блокада и страна будет наша!», - заявил Луценко многотысячному митингу в центре Киева.

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«Я хочу, чтобы все украинцы сейчас поняли, — мы сейчас меняем не Президента, мы меняем систему власти в стране... Мы меняем не Януковича, мы меняем страну, мы делаем Украину европейской державой», - сказал Луценко.

«Эта революция будет победной, когда она будет мирной. Сегодня тут начинается забастовка, которая должна заблокировать весь правительственный квартал, — там находится Кабинет министров, Администрация Президента, Верховная Рада», - добавил он.

Луценко призвал студентов в ближайшие дни забыть о занятиях и «решать свою судьбу на улицах Киева».

Он также попросил киевских автомобилистов завтра заблокировать своими машинами правительственный квартал.