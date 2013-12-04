Рада не будет работать, пока правительство не будет отправлено в отставку - Яценюк

10:36, 04 декабря 2013
Политика
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Лидер “Батькивщины” Арсений Яценюк подчеркивает, что парламент не начнет работу, пока Кабинет министров не будет отправлен в отставку.

Яценюк заявил, что оппозиция будет блокировать Раду, пока правительство не отправят в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о сегодняшней работе парламента.

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“Мы четко заявили о том, что парламент должен отправить в отставку правительство. Вчера регионы и коммунисты, которые получили деньги у регионов, за это не проголосовали. И поэтому до того момента, пока правительство не отправлено в отставку, парламент работать не будет”, - сказал Яценюк.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул требование об остановке политических репрессий.

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