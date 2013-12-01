Если бы митингующих волновал курс гривни, они бы не выходили на Майдан - Азаров

Об этом Азаров заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Если бы участников Евромайдан волновал курс гривни, они бы продолжали учебу, работу, а не выходили на Майдан. Любая дестабилизация политической ситуации влияет, в первую очередь, на наши экономические показатели, в том числе и на валютный курс», - отметил Азаров.

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Он подчеркнул, что утрата курсовой устойчивости, валютной стабильности - это не только повышение расходов производителей, но и повышение бюджетных расходов.

«Наши люди станут беднее потому что в абсолютном выражении, если соотносить их доходы к доллару, то, естественно, изменение курса приведет к реальной потере покупательной способности. А мы сейчас не можем допустить, потому что основа развития Украины и поддержки стабильности в Украине - развитие внутреннего рынка», - отметил Азаров.