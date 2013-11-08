Fitch опять понизил рейтинг Украины и прогнозирует нулевой рост экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на сайте.

Кроме того, снижен рейтинг евробондов Украины до уровня «В-» с «В».

«Снижение рейтинга отражает крайне нестабильное финансовое положение страны и значительное ограничение возможностей для внешнего заимствования, в том числе с целью рефинансирования внешнего долга в период 2014-2015 годов. Золотовалютные резервы продолжают снижение с уже и без того низкого уровня, повышая риски стабильности курса гривни», - говорится в сообщении Fitch.

По мнению аналитиков Fitch, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни. При этом приток внешнего капитала, по мнению Fitch, вряд ли компенсирует потерю объема резервов. Украина, как отмечается, и во многом ее корпорации и банки, фактически отрезаны от внешних рынков заимствования высоким уровнем рисковой премии по облигациям.

В Fitch обратили внимание, что правительство ищет альтернативные источники ресурсов. В этой связи небольшим просветлением на общем негативном фоне служит перспектива возобновления финансирования страны со стороны Международного валютного фонда. «Соглашение с МВФ позволит сократить фискальный дефицит, усилить гибкость валютного курса и сократить внутренние субсидии. Этот пакет мер будет считаться кредитно-положительным. Соглашение позволит рефинансировать суверенный долг 2014-2015 годов и откроет другие финансовые источники», - подчеркивается в сообщении агентства.

По теме: Fitch: Экономика Украины в 2014 году вырастет более чем на 2%

В числе негативных факторов, влияющих на финансовое состояние Украины в среднесрочной перспективе, Fitch отмечает рост ставок по государственным облигациям, перспективу выпуска векселей для оформления бюджетной задолженности, включая задолженность по НДС, а также увеличивающийся фискальный дефицит, растущий из-за потерь государственного нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

Также Fitch прогнозирует нулевой рост экономики Украины по итогам 2013 года и рост в 1,5% по итогам 2014 года.

«Fitch прогнозирует нулевой рост ВВП в 2013 году и рост в 1,5% в 2014 году за счет роста внешнего спроса. Кроме того, уверенности в росте ВВП в следующем году может добавить рост инвестиций, возможный в случае, если Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре текущего года», - говорится в сообщении Fitch.

Кроме того, Fitch спрогнозировал девальвацию курса гривни до 9 грн за доллар к концу 2014 года. «В целом финансовая система сможет справиться с девальвацией на уровне 10-15% при сохранении текущих рейтингов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство также пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, для горнорудной компании Ferrexpo и компании Fintest Trading. Последней был присвоен «ССС+» с негативным прогнозом.

Сегодня, 8 ноября, Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочные кредитные корпоративные рейтинги двух крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП) до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом для обоих холдингов.