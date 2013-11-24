СМИ: Евромайдан во Львове освистал свободовцев
Группа свободовцев во главе с нардепом Юрием Михальчишиным пытались выступить со сцены львовского Евромайдана
Свободовцы пытались выступить после того , как ведущая попросила всех политиков оставить сцену, сообщает издание Варианты.
Когда объявили выступление нардепа Юрия Михальчишин, участники митинга начали свистеть и выражать недовольство.
"Вышел Михальчишин, студенты начали кричать "Позор!". Началась потасовка. Мэр Садовый разнимает", - цитирует издание твит пользователя Йостап @yostap
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Во время выступления Михальчишин назвал студентов сопляками. Студенты стали выкрикивать "Ганьба!" и свистеть.
"Никто не имеет права обзывать студентов сопляками. Позор" , - несколько раз повторила ведущая.
"Майдан его засвистел и с криками "ганьба" выгнал", - пишет Евромайдан Львов.
После этого ведущая снова попросила политиков реализовывать свои амбиции в другом городе.
Напомним, сегодня около 10 тысяч человек митинговали в поддержку евроинтеграции во Львове.