СМИ: Евромайдан во Львове освистал свободовцев

Свободовцы пытались выступить после того , как ведущая попросила всех политиков оставить сцену, сообщает издание Варианты.

Когда объявили выступление нардепа Юрия Михальчишин, участники митинга начали свистеть и выражать недовольство.

"Вышел Михальчишин, студенты начали кричать "Позор!". Началась потасовка. Мэр Садовый разнимает", - цитирует издание твит пользователя Йостап @yostap

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Во время выступления Михальчишин назвал студентов сопляками. Студенты стали выкрикивать "Ганьба!" и свистеть.

"Никто не имеет права обзывать студентов сопляками. Позор" , - несколько раз повторила ведущая.

"Майдан его засвистел и с криками "ганьба" выгнал", - пишет Евромайдан Львов.

После этого ведущая снова попросила политиков реализовывать свои амбиции в другом городе.

Напомним, сегодня около 10 тысяч человек митинговали в поддержку евроинтеграции во Львове.