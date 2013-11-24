Акции за евроинтеграцию прошли в Житомире, Ровно и Кировограде (фото)

В Житомире на акцию «Я выбираю ЕС» вышли около 300 людей.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит у памятника Сергею Королеву перед зданием облгосадминистрации.

Участники Евромайдана держат национальные флаги, флаги Европейского Союза и транспаранты с надписями "Евромайдан. Житомир".

На площадке установлена ​​палатка, где ночевали участники Евромайдана, начавшегося вчера вечером.

Участники акции скандировали: «Мы поддерживаем» - в поддержку киевского Евромайдана.

Рядом с памятником Королеву дежурят несколько сотрудников милиции.

Ровно

В Ровно, несмотря на дождливую погоду, Евромайдан собрал сегодня тысячи людей .

Как передает корреспондент УНИАН , центральная площадь Независимости областного центра, где проходит сегодня митинг, заполнена почти полностью.

В митинге принимают участие как известные в регионе люди, начиная от экс-губернатора Ровенской Виктора Матчука, так и рядовые горожане. Среди его участников в основном - молодежь.

Участники митинга приняли обращение к Президенту Украины и Верховной Раде.

«Община Ровно глубоко возмущена свертыванием процесса евроинтеграции. Евроинтеграция была основным тезисом в предвыборных программах всех политических сил, избранных в парламент, кроме коммунистов. Срыв евроинтеграционного процесса органами государственной власти не согласовывался с гражданами Украины. Он является предательством национальных интересов.

"Обращаемся к Президенту Украины с требованием-отправить в отставку Кабинет министров во главе с премьер - министром Азаровым за предательство интересов украинского народа", - говорится в резолюции митинга .

Кроме того, участники акции требуют немедленно созвать сессию Верховной Рады, на которой рассмотреть весь пакет евроинтеграционных законов, сформировать правительство евроинтеграции Украине. В случае провала евроинтеграции митингующие в Ровно предлагают Верховной Раде самораспуститься и назначить внеочередные выборы.

Кировоград

Как передает корреспондент УНИАН , около 100 человек собрались на главной площади города в 14.00. Договаривались о встрече активисты через социальные сети.

Среди митингующие - преимущественно молодежь и общественные активисты. Они держат флаги Украины и Евросоюза. Флаги политических сил отсутствуют. Также есть транспорант "Кировоград выбирает ЕС".

На митинге выступили все желающие , говорили без громкоговорителя . Они призвали собравшихся поддерживать евроинтеграционный курс и заявили , что если через пять дней правительство не изменит своего решения , начнут сбор подписей за отставку правительства.