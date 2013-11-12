ГПУ: завтра никаких действий с Власенко не запланировано

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

"На завтра допрос Власенко не запланирован. Почему он делает подобные заявления (о следующем вызове - УНИАН), ведь ему известно о завершении досудебного следствия?", - отметили в пресс-службе ГПУ, уточнив, что Власенко получил накануне вызов прибытия в ГСУ ГПУ для проведения следственных действий, однако подозреваемый уже дал показания в уголовном производстве и ему было сообщено о завершении досудебного расследования.

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Кроме того, в ГПУ отметили, что несмотря на предоставленную Власенко со стороны следствия информацию, он пообещал в среду прибыть в ГСУ для того, чтобы "предоставить следствию доводы в свою пользу".

В пресс-службе Генпрокуратуры возрази распространенную в СМИ информацию, что якобы Власенко спросил после 22 часов.

"Действующим УПК запрещается проведение любых следственных действий, с любым лицом, по любому поводу по завершению 22.00", - заверили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Власенко вызывали на допрос в Генпрокуратуру, где известили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Наталии Окунской.

Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн.

По решению суда, Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Вместе с тем, суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выезда за границу.

Также судом Власенко запрещено покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.