В ПР объяснили, почему дело Власенко расследует прокуратура, а не милиция

Обвинения Генпрокуратуры в том, что она якобы ведет «бытовое» дело по обвинению Сергея Власенко в избиении своей бывшей жены Натальи Окунской, беспочвенны. Такие заявления могут делать только малограмотные юристы, не знакомые с новым законом об адвокатуре. Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР, председатель подкомитета по вопросам обеспечения верховенства права, организации конституционных полномочий ВР, судоустройства и статуса судей Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Вадим Колесниченко.

Народный депутат дал пояснения действиям Генеральной Прокуратуры Украины в отношении дела Сергея Власенко, которому вручили извещение о подозрении в преднамеренном нанесении телесных повреждений своей бывшей жене: «С введением в действие нового УПК и Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» расследования в отношении адвокатов должна проводить только Генпрокуратура или прокуратура не ниже областного уровня. Верховная Рада специально подняла статус адвоката, чтобы в судебном процессе у адвоката и прокурора были равные права и возможности. По новому УПК адвокат во многих правах приравнен к народному депутату Украины. И адвокату, и депутату сообщение о подозрении в совершении преступления может вручить Генпрокурор, его заместитель или прокурор не ниже уровня области».

Он отметил, что Сергей Власенко является защитником Юлии Тимошенко, и на него распространяется данная норма. К тому же, по информации Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Сергей Власенко сохраняет за собой статус адвоката, поэтому на него распространяются новации УПК и закона об адвокатуре.

«Поэтому Генеральная Прокуратура действует в рамках закона с соблюдением прав, которые положены Сергею Власенко как адвокату»,- подчеркнул Вадим Колесниченко.