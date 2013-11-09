Азаров заявил, что главная проблема - договориться с Россией в сфере торговли

Вопрос возобновления нормальных торгово-экономических отношений с Российской Федерацией является чрезвычайно важным для Украины, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая на конференции Донецкой областной Партии регионов

Он напомнил, что Россия «наш стратегический партнер». Сегодня, когда Украина намерена подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом «опасается» за свой рынок.

«Россия выставляет нам условия: если через ваши открытые рынки поток товаров пойдет на наш рынок, то мы будем нести потери, и будем вынуждены отгораживаться», - сказал Азаров.

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Он добавил: «Поэтому для нас сейчас на самом деле ключевая проблема — это договориться с Россией».

Премьер-министр отметил, что Украина за текущих 10 месяцев этого года «потеряла 25% товарооборота с Россией». Поэтому он заявил: «Мы не имеем права и не можем в таких условиях ни решить эту проблему, потому что от этого зависят рабочие места, зарплата, пенсии десятков тысяч наших людей, а по сути всей страны».

Азаров сказал, что сейчас завершается год и формируется бюджет на 2014 год. И поэтому решение этой проблемы должно быть первостепенным, потому что «более 30% нашего товарооборота — это товарооборот с Россией».

«Снижение на 25% товарооборота мы очень серьезно и чувствительно ощущаем... Президент и правительство сегодня прилагают все усилия, чтобы найти решения данной проблемы», - заключил премьер-министр.