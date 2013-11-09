Янукович обсудит с Путиным вопрос отношений Украины и РФ накануне Вильнюсского саммита

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию, в ходе которого проведет встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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«Стороны обсудят вопросы торгово-экономических отношений Украины и России накануне Саммита «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Вильнюсе», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, последняя встреча Владимира Путина и Виктора Януковича прошла 27 октября в Сочи и была неформальной.

Президенты продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня недавних саммитов, прошедших в Минске.

Саммит стран СНГ прошел в Минске 25 октября. Лидеры СНГ обсудили вопросы противодействия преступности на пространстве Содружества, углубление экономических связей и подготовку к празднованию 70-летия Победы.