ВР вскоре должна завершить законодательные изменения для соглашения с ЕС - Тарасюк

Верховная Рада Украины на будущей неделе должна завершить выполнение законодательной части договоренностей для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат, экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк (фракция “Батькивщина”).

По его мнению, есть все возможности для того, чтобы решить все вопросы к саммиту в Вильнюсе, в том числе вопрос экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

“Но все будет зависеть от готовности, прежде всего, большинства в Верховной Раде Украины, Партии регионов - поддержать тот законопроект, на который соглашается демократическая оппозиция, а именно законопроект Лабунской”, - сказал Тарасюк.

“Если вопрос будет усложнен внесением поправок, рассмотрением этих поправок, то мы можем упустить очень серьезный шанс”, - подчеркнул Тарасюк.

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На вопрос журналистов по поводу того, может ли пойти Евросоюз на уступки украинской власти в вопросе Тимошенко, ввиду давления России, ее попытки не допустить подписания соглашения, Тарасюк ответил: “ЕС не собирается закрывать глаза на вопрос Юлии Тимошенко”. “И, насколько я понимаю, заявления, которые раздаются в последнее время со стороны ЕС, - для ЕС этот вопрос принципа. И вопрос не в Юлии Тимошенко как личности, а вопрос в системных проблемах с нашим правосудием”, - прибавил он.

Говоря о возможности защиты Украины от давления России, Тарасюк отметил: “Нельзя сказать, что ЕС станет грудью на защиту Украины в ее споре с Россией”.

В то же время он прибавил, что со стороны Украины нет попыток затевать этот спор, а “это Россия предпринимает провокативные шаги, чтобы запугать Украину, отвлечь украинское руководство от подписания Соглашения об ассоциации”.

По словам Тарасюка, если брать политический аспект, то Евросоюз выражает обеспокоенность действиями России. Он прибавил, что в экономическом плане, в случае введения Россией против Украины каких-то экономических санкций, ЕС говорит о возможности, в случае подписания соглашения в Вильнюсе, еще до его ратификации странами Евросоюза, ввести в строй “существенную часть соглашения, касающуюся зоны свободной торговли”.

Как сказал Тарасюк, Евросоюз также рассматривает возможность компенсации странам, пострадавшим от введения экономических санкций, путем предоставления доступа их товаров на рынок ЕС.