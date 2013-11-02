Коммунист: ЕС подпишет Ассоциацию, даже если посадят других лидеров оппозиции

В частности, такую ​​уверенность в эфире телеканала Интер высказал народный депутат от Компартии Александр Голуб.

Он отметил, что Евросоюз слишком заинтересован в присоединении Украины, чтобы учитывать арест оппозиционеров, пишет Gazeta.ua.

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"ЕС подпишет Соглашение об ассоциации, даже если посадят Яценюка и Турчинова", - сказал Голуб.

Коммунист объяснил, что вышеупомянутый документ предусматривает, что Украина должна будет разорвать все другие договоры, противоречащие его нормам.

Нардеп добавил, что наше государство не сможет в случае ассоциации с ЕС заключить ни одного торгового соглашения без согласования с Брюсселем.

"Это соглашение будет иметь катастрофические последствия для украинской промышленности", - уверен Голуб.

По его словам, Евросоюз подпишет этот документ, "даже если человек, который будет подписывать его от украинской стороны, высморкается в него, потому что это выгодно Европе".

Как известно, Киев рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в конце ноября текущего года. Помешать этому может вопрос освобождения Юлии Тимошенко.