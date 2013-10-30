США ищут пути предоставления дополнительной поддержки Украине - представитель Госдепа

Об этом сообщил заместитель руководителя Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Эрик Рубин в интервью газете День, опубликованном сегодня.

В частности, в ответ на вопрос «Чем США могут помочь Украине, чтобы Вильнюсский саммит был успешным и стал значительным геополитическим событием на постсоветском пространстве после распада Советского Союза?» Рубин заявил: «Я был причастен к поддержке Украины и работал с Украиной еще до ее независимости, начиная с конца 1980-х годов. Тогда я работал в советском бюро Госдепартамента и отвечал за отношения с советскими республиками. Я обеспечивал поддержку независимости Балтийских стран, а затем - независимости Украины, а также других государств, образовавшихся после распада Советского Союза. Кроме того, я чувствовал личную ответственность за это.

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В 1990-е годы я жил здесь три года с моей женой. Я могу вам сказать, что распад Советского Союза имеет огромное значение для меня, я переживаю за Украину, за украинский народ. Это также имеет значение для Европы и всего мира. Суверенные независимые страны вольны делать собственные суверенные решения, выбирать свое будущее. С того времени мы очень поддерживаем Украину в политическом и экономическом плане. И теперь, когда Украина стоит на пороге нового, очень позитивного направления, мы ищем пути предоставления дополнительной поддержки Украине как экономической, так и политической. И это мы будем активно обсуждать с украинским правительством».

По его словам, дискуссии по этому поводу уже начались, и «в следующие месяцы будут еще визиты и много переговоров в Вашингтоне и в Киеве».

Как отметил Рубин, «мы были рады помочь стране, молодой и независимой, ищущей партнеров и новые способы организации общества. Мы предоставляли и будем продолжать оказывать помощь. Но в конечном итоге, Украина находится в Европе. Она всегда была в Европе, невзирая на то, что кто-то говорит, что этот регион - Евразия. Мы очень верим и считаем, что это была и всегда будет Европа, и потому естественно, что внимание сейчас сфокусировано на интеграции Украины в Европейский Союз, на то, чтобы стать членом европейской семьи. И это не исключает тесных отношений с другими партнерами. Это значит, что наши тесные отношения с ЕС будут включать Украину.

Например, наши переговоры о создании трансатлантической зоны свободной торговли однажды приведут к возникновению свободного рынка между США и ЕС. И в конце концов ассоциация Украины с ЕС также будет частью этого. Поэтому возникнет необходимость это гармонизировать. Наше видение в том, что Украина не только будет частью европейского рынка, но и американского рынка, который создает огромные возможности, экономический рост. Мы всегда поддерживали европейский проект, основанный Моне и Шуманом, и считаем ЕС чудом, невероятным достижением. И видеть то, что Украина движется к ассоциации с ЕС, для нас, американцев, является захватывающей и многообещающей перспективой».