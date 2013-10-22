Подписание Ассоциации с ЕС даст импульс развитию украинской экономики – посол США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт.

«США серьезно поддерживают подписание Соглашения об ассоциации и усиление институциональных отношений с ЕС», - сказал Пайетт.

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По его словам, Соглашение даст существенный импульс развитию украинской экономики и притоку инвестиций, при этом украинские предприниматели получат ассиметричные преимущества на европейском рынке благодаря переходному периоду имплементации норм ЕС от 3 до 10 лет.

Вместе с тем, Пайетт отметил, что инвестиции придут в Украину только в том случае, если в этом будет финансовый смысл.

«Новые компании смогут воспользоваться новыми рынками в Европе, но новые инвестиции придут только тогда, когда это будет иметь финансовый смысл, и вы все это знаете. Каждый день вы принимаете решения, которые не только стратегические, но и коммерческие и экономические», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в середине октября на встрече с представителями эстонских СМИ в Таллинне подчеркнул, что Украина достигла прогресса в реализации реформ, необходимых для интеграции с Европейским Союзом.

18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Подписание соглашения может состояться на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября этого года.