Украинская пограничники перекрыли движение транспорта из РФ и Беларуси

Торговая война между Россией и Украиной продолжается. Вчера Украина закрыла движение транспорта из России и Беларуси через местные пункты пропуска. Причиной стал высокий уровень заболеваемости африканской чумой свиней в этих странах. Примечательно, что ни Россия, ни Беларусь рактически не поставляют в Украину свинину, поэтому политики полагают, что решение Киева — это символический шаг в ответ на торговые ограничения со стороны Москвы.

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Украина закрыла движение транспорта через местные пункты пропуска на границах с Россией и Белоруссией вчера в 20.00. "До особого распоряжения через местные пункты пропуска могут ходить только люди — жители приграничных районов. Транспортные средства переправляются через международные и межгосударственные пункты пропуска.... Данные ограничения вводятся с целью недопущения занесения в Украину возбудителя африканской чумы свиней",— заявили "Ъ" в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Таким образом, если раньше границу с Украиной транспорт мог пересечь в любом месте, где есть пункт пропуска, то теперь проезд возможен только через крупные пункты, оснащенные необходимым оборудованием для проведения контроля. Всего таких крупных пунктов на белорусской границе 10, на российской — 28.

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Директор департамента ветеринарной медицины Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Александр Вержиховский затруднился спрогнозировать, когда временный запрет на движение транспорта через местные пункты пропуска будет отменен. "Все будет зависеть от результативности мер, которые принимают Россия и Белоруссия",— заявил он.

По оценкам Госветфитослужбы, в случае проникновения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Украины может быть нанесен колоссальный вред всему агропромышленному комплексу страны. Помимо прямых убытков от распространения вируса, под вопросом могут оказаться экспортные поставки сельхозпродукции из Украины, в том числе зерна.

Меры по противодействию заражению АЧС украинские власти начали принимать еще в августе. В частности, был запрещен ввоз из Белоруссии через Житомирскую и Черниговскую таможни колбасы, изделий из мяса, мясных субпродуктов, готовых супов и бульонов, а также заготовок к ним. Аналогичные шаги предприняла и Россия, запретив с 30 августа импорт свинины, несмотря на то что вирус был обнаружен в Белоруссии еще в начале года. Примечательно, что введение Россией запрета произошло после ареста в Минске главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера.

Объем поставок свинины из России и Белоруссии в Украину настолько незначителен, что он даже не отображается в отчетах Госстата. В связи с этим, по мнению экспертов, ограничения скажутся только на автомобильном транспорте при пересечении границы с Украиной. "Ограничения коснутся тех производителей свинины, которые ввозят свою продукцию в Украину. Но поскольку объем поставок очень мал, это нивелирует риск, что цены на свинину в Украине возрастут",— уверен исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Машины могут стоять в пробках на границе. Если опасения Украины обоснованны, эти меры необходимы. Нельзя, чтобы из-за ложной дружбы с Россией страдали потребители",— заявил директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин.

В комитете Верховной рады по иностранным делам уверены, что Украина пошла на вынужденное ограничение возможности пересекать границу в ответ на действия России, которая вводила торговые ограничения в отношении украинской продукции и в последние дни выступала с недружественными заявлениями.

В частности, речь идет о выступлении премьера РФ Дмитрия Медведева, который 23 сентября сказал, что после подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом (намеченного на конец ноября в Вильнюсе) "особый режим, партнерский, который действовал до этого, закончится".

"Да, мы будем дружить, торговать. Но это будет торговля такая же, какую мы ведем с другими нашими партнерами — без каких-либо привилегий. Наоборот, возможно, даже с ограничениями. Пусть попробуют (Украина.— ред.) продать свою продукцию в Европу",— заявил российский премьер-министр.

В оппозиции считают вчерашнее решение пограничников закономерным. "Мы видим яркий пример торговой войны, причем первые действия последовали со стороны России. Хорошо хоть, что мы начали отвечать, а не делаем вид, что ничего не произошло. То, что объектом ограничений стала свинина, носит сугубо символический шаг",— заявил народный депутат Владимир Арьев ("Батькивщина").