Украина перекрыла границу с Россией из-за африканской чумы

Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в связи с распространением в Российской Федерации возбудителя африканской чумы свиней временно закрывает движение транспорта в местных пунктах пропуска в Восточной Украине.

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе, движение транспорта в местных пунктах пропуска через государственную границу Украины с Российской Федерацией приостанавливается с 25 сентября 20.00 до особого распоряжения.

Читайте также: Украина запретила ввоз белорусской свинины, молока, меда и яиц

Все транспортные средства, которые будут пытаться пересечь украинско-российскую границу в местных пунктах пропуска, будут направляться в ближайшие пункты пропуска через государственную границу для международного и межгосударственного сообщения для прохождения определенных законодательством видов контроля.

На участке Восточного регионального управления государственную границу можно будет пересечь в следующих пунктах пропуска: Донецкий пограничный отряд (Новоазовск, Успенка, Мариновка), Луганский пограничный отряд (Должанский, Червонопартизанск, Изварино, Просяное, Новобила, Танюшевка, Демино-Александровка, Красная Таловка, Милово), Харьковский пограничный отряд (Пески, Чугуновка, Плетиновка, Гоптовка), Сумской пограничный отряд (Большая Писаревка, Юнаковка, Рыжовка, Катериновка, Бачевск, Покровка).