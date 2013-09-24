Об этом депутат сказала УНИАН, комментируя сегодняшнее решение Шевченковского районного суда Львова, который частично удовлетворил иск Зубчевского к ней.

Отвечая на вопрос относительно ее дальнейших действий, Фарион отметила: “Я буду делать все то, что я делала, но еще с большим вдохновением”.

В то же время она добавила, что юристы уже готовят документы для обжалования решения суда. При этом депутат отметила, что сегодняшнее решение суда “лишний раз подтверждает, что судебной ветви у нас нет”.

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По мнению Фарион, нынешняя ситуация свидетельствует о том, что “те модели поведения, которые применяли украинские политики 22 года, абсолютно не в состоянии строить свободное и независимое государство, потому что существа, которые уничтожали украинцев физически и морально, могут в третьем тысячелетии через карманные суды выигрывать суды”.

Фарион отметила, что не заплатит 20 тыс. грн материального вреда Зубчевскому. “Ни за что не заплачу. Вы что, смеетесь?”, - сказала она.

“Будем обжаловать решение суда, и дальше будем работать по схеме, которую я озвучивать не буду, а вы ее просто увидите. Я не люблю много говорить, я просто действую”, - добавила она.

Фарион отметила, что важно то, что Зубчевский на заседании Комитета ВР по вопросам науки и образования “заговорил на украинском языке”.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Шевченковский райсуд Львова частично удовлетворил иск депутата Зубчевского (КПУ) к депутату Фарион («Свобода»).

По сообщению пресс-службы КПУ, «суд признал оскорбительными слова Ирины Фарион, публично прозвучавшие в адрес Александра Зубчевского. Кроме того, суд частично удовлетворил моральный вред: Ирина Фарион должна выплатить Александру Зубчевскому двадцать тысяч гривень морального вреда и две тысячи гривень судебных расходов».

По словам Зубчевского, все эти средства будут перечислены им на поддержку школ с русским языком обучения.

Зубчевский еще в марте подал в суд на Фарион, требуя взыскать с нее 100 тыс. грн морального вреда за оскорбления в его адрес.

Фарион, в свою очередь, заявляла о намерении подать в суд на Зубчевского, который отказался говорить на украинском языке во время заседания Комитета по вопросам науки и образования.