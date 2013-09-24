Оскорбление "носителя русского языка" обошлось Фарион в 20 тысяч гривень

Шевченковский районный суд г. Львова сегодня, 24 сентября, частично удовлетворил иск народного депутата Украины Александра Зубчевского (КПУ) к Ирине Фарион («Свобода»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского обкома КПУ, «суд признал оскорбительными слова Ирины Фарион, публично прозвучавшие в адрес Александра Зубчевского. Кроме того суд частично удовлетворил моральный ущерб: Ирина Фарион должна выплатить Александру Зубчевскому двадцать тысяч гривен морального ущерба и две тысячи гривен судебных издержек».

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По словам Зубчевского все эти средства, будут перечислены им на поддержку школ с русским языком обучения.

«Никому не позволительно оскорблять другого человека вне зависимости от того, на каком ты языке говоришь, какая у тебя национальность и какой цвет кожи. Пусть и не вся сумма удовлетворена судом в качестве морального ущерба, но даже та, которая поступит от «свободовки», послужит хорошим подспорьем для развития русскоязычных школ», - цитирует представителя КПУ пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель парламентского подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от ВО “Свобода” Ирина Фарион направила иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным бездействие Аппарата Верховной Рады относительно не обеспечения перевода на государственный язык выступлений, вопросов, реплик народных депутатов на заседаниях Комитета ВР по вопросам науки и образования.

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Фарион также требовала от суда обязать Аппарат ВР в дальнейшем, в случае необходимости, обеспечивать на заседаниях комитета перевод выступлений на государственный язык.

6 марта на заседании комитета произошел очередной конфликт, связанный с выступлением народного депутата Украины от КПУ, секретаря Комитета ВР по науке и образованию Александра Зубчевского на русском языке без перевода. После этого Зубчевский заявил, что пока ему не дадут возможность свободно говорить на русском языке, он не будет ставить свою подпись на протоколах заседания комитета и они будут нелегитимными.

18 марта Зубчевский подал иск в суд Шевченковского района г. Львова -по месту жительства ответчицы, в котором требовал взыскать с Фарион 100 тыс. грн, в качестве компенсации за причиненный ему моральный ущерб оскорблениями в его адрес. В основу иска легли материалы печатных СМИ, интернет-изданий, а также телевизионных сюжетов и программ, «в которых она с энтузиазмом выступала и хамила».