Янукович признал, что во власти много его земляков

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

“Это есть, и это было всегда, при всех правительствах, при всех властях”, - заметил он, прибавив, что “подтягиваешь тех, кого знаешь, кому доверяешь, потому что несешь за это ответственность”.

По теме: Янукович о газовых переговорах с Россией: Мы не можем торговать страной (видео)

В то же время, Янукович подчеркнул, что сегодня кадровая политика в государстве в значительной степени систематизирована.

“Эта работа систематизирована и есть сегодня молодежи куда расти. Я очень хорошо помню себя молодым, я руководителем начал работать более 30 лет тому назад, мне было 26 лет, я был одним из самых молодых директоров в то время, поэтому я люблю работать с молодежью, и им нужно больше доверять, но их нужно готовить...”, - подчеркнул Президент.