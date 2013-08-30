Янукович о газовых переговорах с Россией: Мы не можем торговать страной (видео)

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

Янукович подчеркнул, что газовый вопрос значительно осложняет отношения Украины и России.

По теме: СМИ: В Кабмине планируют полностью отказаться от российского газа к 2020 году

"В России сегодня нет такого чиновника или человека, который не понимал бы, что этот контракт с Украиной несправедлив по отношению к Украине, и мы с этим никогда не согласимся, чтобы контракт существовал дальше. А какой у нас выход? Если задать этот вопрос, что мы можем сделать? Кроме переговоров, наших, условно говоря, дипломатических возможностей... Когда мы кладем на весы, мы видим, что преимущество, к сожалению, не на нашей стороне, у нас нет аргументов”, - сказал Президент.

По его словам, поступавшие в адрес Украины предложения неприемлемы, а порой и унизительны. “Мы никогда на это не пойдем, мы не можем торговать страной, это наш принцип”, - подчеркнул Янукович.

Янукович напомнил, что Украина имеет наибольшую цену на газ в Европе, которая приводит к значительным убыткам для страны. “За 3,5 года эти убытки уже достигли 20 млрд долларов”, - заметил он.