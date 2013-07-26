Милиция отпустила задержанных участников антиклерикальной акции под Арсеналом

Об этом сообщил блоггер и активист Александр Володарский.

"Все участники акции на свободе, спасибо всем, кто поддержал", - написал он в своем блоге.

Также блогер отметил неправомерность применения судебного решения о запрете акций в центре Киева на территории, смежной с Мыстецким Арсеналом, расстояние от которой до Крещатика, по его словам - "почти четыре километра пешком".

Напомним, сегодня около 18:00 у входа в музейный комплекс «Мистецький арсенал» состоялась акция протеста против празднования на государственном уровне 1025-летия крещения Руси, организованная Автономным союзом трудящихся.

Десяток человек собралось у входа в здание, чтобы заявить свою антиклерикальную позицию.

Представители милиции зачитали протестующим решение суда о запрете акций в центре Киева.

После этого бойцы спецподразделения «Беркут» окружили участников акции, отстранили их на начало улицы Лаврской и погрузили в машину.