Магера уверяет, что главу ЦИК избрали без фальсификаций или злоупотреблений

За Михаила Охендовского проголосовало 11 членов комиссии в результате чего он избран председателем ЦИК. Он заявил, что не будет вносить кардинальных изменений в работу ЦИК, рассказал заместитель председателя комиссии Андрей Магера.

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Магера также опроверг слухи о злоупотреблениях или каких-то нарушениях во время выборов председателя комиссии.

«На самом деле никакой нервозности, заполитизированности в этом не было. ЦИК провел свое заседание совершенно спокойно. В режиме заседания ЦИК члены счетной комиссии подсчитывали бюллетени, они занимались этой работой, и говорить о каких-то злоупотреблениях или каких-то нарушениях во время выборов председателя комиссии по моему совершенно не приходится», - заявил Магера в интервью «5 каналу».